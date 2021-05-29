В Узбекистане строят мост, который сократит время доставки грузов из Казахстана и России. Общая протяженность нового совмещённого (железнодорожного и автомобильного) моста составляет 413 метров, высота 11,25 метров, ширина 8,5 метров, передает Trend со ссылкой на "Кун.Uz".

Напомним, в августе 2019 года в ходе визита президента Шавката Мирзиёева в Каракалпакстан было одобрено внесённое Жокаргы кенесом и Советом министров Республики Каракалпакстан, хокимиятом Хорезмской области и Министерством транспорта предложение по строительству нового моста и железной дороги «Шават – Гурлен – Джумуртау – Кипчак».

Как сообщили в компании «Узбекистон темир йуллари», специалисты подсчитали, что строительство нового моста позволит сократить расстояние перевозок грузов, поступающих из России и Казахстана на 240 км, а время – на 6 часов.

«Строящийся совмещенный мост имеет большое значение в развитии региона, как Хорезма, так и Каракалпакстана. Сократится расстояние и пробег поездов, идущих на север. Также мост имеет большое значение для населения региона. Он соединяет левый берег Амударьинского района и территорию Каракалпакстана. На левом берегу Амударьи будет развиваться промышленность. На сегодняшний день там имеется месторождение Джумуртау. Инертные материалы, которые перевозятся автотранспортом, теперь будут перевозиться и железнодорожным транспортом», - сказал генеральный директор АО «BOSHTRANSLOIHA» Рустам Рузиев.

Таким образом, объём грузоперевозок возрастёт в 2 раза и достигнет 25 млн тонн в год. Экономический эффект в размере 100 млрд сумов в год будет возрастать по мере развития вышеуказанных регионов Узбекистана.

Кроме того, сократятся расходы на доставку инертных материалов в Хорезмскую область из Республики Каракалпакстан, что позволит сократить себестоимость строительства объектов социального назначения и инфраструктуры.

Общая протяженность нового совмещённого (железнодорожного и автомобильного) моста составляет 413 метров, высота 11,25 метров, ширина 8,5 метров.

«Совмещенный мост будет состоять из 6 металлических пролетов, благодаря чему устойчив к переездам железнодорожных составов и автотранспорта. Автомобильная дорога будет состоять из двух полос, а в целях обеспечения безопасности передвижения местного населения с двух сторон отведут специальные пешеходные проходы», - отметили в компании.