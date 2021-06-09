Французская бизнес-ассоциация намерена развивать сотрудничество с частным сектором Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Развитие сотрудничества с частным сектором Узбекистана станет важным направлением деятельности французской бизнес-ассоциации MEDEF International.

Об этом сообщил Trend главный операционный директор MEDEF International Богдан Гаден-Феертчак.

По его словам, возможности Узбекистана, в котором проживает 50 процентов населения Центральной Азии и который имеет стратегическое расположение и твердую политическую приверженность реформам, очень привлекательны.

"Некоторые сферы экономики Узбекистана особенно привлекательны для французских компаний. В их числе - сельское хозяйство, туризм, возобновляемые источники энергии, экологическая инфраструктура и услуги, городское развитие", - сказал Гаден-Феертчак.

Он также сообщил, что французские компании могут многое предложить узбекским партнерам и оказывать содействие узбекским властям в их шагах по реформированию, модернизации и укреплению экономики.

Также будут развиваться связи с узбекским частным сектором, отметил главный операционный директор.

"MEDEF International - это бизнес-ассоциация, созданная французскими компаниями в их интересах. Поэтому приоритеты ассоциации в первую очередь отражают проекты и ожидания французских компаний в Узбекистане. В то же время MEDEF International продолжит уделять внимание упомянутым выше секторам, энергетике, окружающей среде и инфраструктуре в более широком смысле этого слова", - сказал Гаден-Феертчак.

Кроме того, он отметил, что MEDEF International продолжит изучать приоритеты властей Узбекистана в областях развития регионов, туризма и цифровизации.

"Развитие связей с узбекским частным сектором также будет важным направлением. Надеемся на развитие нашего диалога с Торгово-промышленной палатой Узбекистана, с которой в мае 2021 года мы подписали меморандум о взаимопонимании", - сказал главный операционный директор.

Он также прокомментировал влияние пандемии коронавируса на сотрудничество с Узбекистаном.

По его словам, из-за пандемии COVID-19 взаимодействие с властями Узбекистана осуществляется посредством онлайн-конференций.

"Мы не прекратили наше взаимодействие с членами правительства Узбекистана в 2020 году. За это время мы смогли подготовиться к командировкам в Узбекистан. Так, 10-11 мая была организована поездка министра Франка Ристера в Ташкент с большой делегацией в составе представителей 40 компаний. Это был очень важный момент в двусторонних отношениях, позволивший возобновить многие проекты, которые французским компаниям пришлось приостановить во время кризиса", - сказал Гаден-Феертчак.

(Автор: Клавдия Ромакаева. Редактор: Константин Шапиро)

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