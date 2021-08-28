Узбекистан получит второй компонент российской вакцины от COVID-19 в конце августа

БАКУ/Trend/ - Вторая доза российской вакцины Sputnik V будет доставлена ​​в Узбекистан 30 августа, сообщает Trend со ссылкой на Telegram-канал Vaksinauz.

Как уже отмечалось, в Узбекистане есть задержки с доставкой следующей партии вакцины Sputnik V.

Однако руководитель расширенной программы иммунизации Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Министерства здравоохранения Узбекистана Дилором Турсунова сообщила, что вакцина Sputnik V будет доставлена ​​в Узбекистан 30 августа. Минимальный интервал между дозами составляет 21 дн.

Максимально допустимый интервал между дозами этой вакцины может быть увеличен до 12 недель.

Кратковременная задержка введения второго компонента не влияет на формирование иммунного ответа. По ее словам, как только будет доставлена ​​следующая партия, все граждане, вакцинированные первым компонентом, также получат второй компонент.

Ранее на этой неделе, партия респираторных масок была доставлена ​​в Узбекистан из Швейцарии.