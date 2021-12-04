В Стокгольме откроется посольство Узбекистана

Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, находящийся в Стокгольме с рабочим визитом, провел встречу с действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Министром иностранных дел Королевства Швеция Анн Кристин Линде, передает Trend со ссылкой на "Kun.uz".

Абдулазиз Камилов подчеркнул приверженность Узбекистана к расширению конструктивного и взаимовыгодного диалога с данной структурой.

Подтверждена обоюдная заинтересованность Узбекистана и Швеции в развитии двусторонних отношений в политико-дипломатической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других сферах. Рассмотрен график предстоящих мероприятий, в том числе проведения очередного раунда межмидовских политических консультаций.

На встрече отмечалось, что намеченное открытие в Стокгольме посольства Узбекистана будет способствовать значительной активизации двустороннего сотрудничества.

Стороны также обменялись мнениями и оценками по ситуации в Афганистане.