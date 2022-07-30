ВВП Узбекистана вырос на 5,4% за полгода

Валовой внутренний продукт (ВВП) Узбекистана за январь-июнь достиг 35,27 млрд долларов, рост в реальном выражении составил 5,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает Госкомстата РУз, передает Trend со ссылкой на Kabar.

Рост ВВП на душу населения в реальном выражении составил 3,3% и увеличился около 995 долларов (за тот же период 2021 года рост достигал 5,2%, а 2020 года было снижение на -0,9%.).

Центробанк РУз в июле пересмотрел макроэкономические прогнозы на 2022 год — рост ВВП страны ожидается на уровне 5−5,5% годовых, тогда как в апреле прогноз был 3,5−4,5%.