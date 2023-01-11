Узбекистан и Кыргызстан укрепляют сотрудничество в сфере промышленной кооперации

11 января текущего года состоялись переговоры министра инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Лазиза Кудратова с министром экономики и коммерции Кыргызской Республики Данияром Амангельдиевым, передает Trend со ссылкой на Uzdaily.

Стороны обсудили подготовку к запланированным на 2023 год двусторонним мероприятиям, в том числе на высшем уровне, а также ход реализации текущих совместных проектов, среди которых – разработанные по линии Узбекско-Кыргызского фонда развития.

Отмечалось, что благодаря совместным усилиям наблюдается стабильный рост товарооборота между двумя странами. Так, за последние 5 лет объем взаимной торговли вырос в 6 раз – с 167,5 млн долларов в 2016 году до 953,6 млн долларов в 2021 году. В 2022 году товарооборот превысил 1 млрд долларов.

В ходе переговоров подчеркнута важность дальнейшей активизации сотрудничества по целому ряду приоритетных направлений. В частности, достигнута договорённость ускорить реализацию проектов строительства Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане и железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан», в соответствии с подписанными документам и по реализации этих проектов.

Также речь шла о запланированных к реализации в Кыргызстане проектах по организации производства легковых автомобилей и коммерческой техники, запуску прядильного предприятия в Джалал-Абадской области, внедрению и производству систем учёта электричества «АСКУЭ» и производству карбида кальция.

По итогам встречи стороны обозначили конкретные шаги по ускорению практической имплементации достигнутых договоренностей.