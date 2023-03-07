USAID о проектах, реализуемых в сфере образования Узбекистана

БАКУ /Trend/ - Одним из основных направлений сотрудничества между Агентством США по международному развитию (USAID) и Узбекистаном является сфера образования.

Об этом сказала Trend специалист по коммуникациям миссии USAID в Узбекистане Санобар Худайбергенова.

По ее словам, USAID обязалось выделить до 55 миллионов долларов в течение семи лет на поддержку реформаторских инициатив министерства дошкольного и школьного образования Узбекистана. Эти средства также охватывают четырехлетнюю программу USAID стоимостью 29,5 миллиона долларов, направленную на улучшение навыков по чтению и математике среди учащихся начальных школ, совершенствование обучения информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) в 5-11 классах, а также на улучшение знаний английского языка в 1-11 классах.

"В 2021 году USAID опробовало новую учебную программу и материалы для преподавания английского языка как иностранного в 213 школах. Мы очень рады, что министерство распространило этот пакет учебных пособий в национальном масштабе в течение 2022-2023 учебного года, издав учебники при поддержке USAID для всей системы государственных школ - примерно 6,5 миллиона учащихся и десятков тысяч учителей в более чем 10 000 школах", - сказала Худайбергенова.

Она отметила, что сотрудничество со страной было налажено в 1993 году. За 30 лет партнерства USAID реализовало проекты не только в секторе образования, но и в таких областях, как экономический рост, демократия и управление, а также здравоохранение.

Что касается сектора здравоохранения, специалист по коммуникациям сказала, что USAID инвестирует 6 миллионов долларов в год в Национальную программу борьбы с туберкулезом для создания более доступной амбулаторной помощи, ориентированной на раннее выявление и лечение этого заболевания.

Худайбергенова отметила, что агентство также поддержало Узбекистан во время пандемии COVID-19.

"Для борьбы с COVID мы выделили более 16 миллионов долларов на поддержку мер реагирования Республиканской санитарно-эпидемиологической службы Узбекистана и координировали доставку и распределение 9,6 миллиона доз вакцин против COVID, пожертвованных правительством США", - добавила она.