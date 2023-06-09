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Узбекистан и Италия подписали декларацию об отношениях стратегического партнёрства

Узбекистан Материалы 9 июня 2023 06:28 (UTC +04:00)
Узбекистан и Италия подписали декларацию об отношениях стратегического партнёрства

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БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провёл во дворце Киджи в Риме переговоры с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони, передает Trend.

В ходе переговоров было обсуждено расширение сотрудничества в таких областях, как экономика, образование и туризм. Кроме того, было подписано 11 документов, включая соглашения о сотрудничестве в правовых вопросах, промышленной собственности, сельском хозяйстве, а также меморандумы о сотрудничестве в области культуры и программы партнерства между министерствами иностранных дел.

Президент Узбекистана выразил уверенность, что этот визит станет важным шагом в развитии узбекско-итальянского сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев и Джорджа Мелони обсудили перспективы углубления отношений в приоритетных направлениях. Было отмечено, что основной задачей является расширение торгово-экономического взаимодействия.

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