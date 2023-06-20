ЦИК Узбекистана принял решение о проведении досрочного голосования на выборах президента

Центральная избирательная комиссия Узбекистана приняла решение о проведении досрочного голосования на выборах президента, запланированных на 9 июля, сообщает Trend

Голосование пройдет с 28 июня по 5 июля, в соответствии с постановлением, принятым ЦИК на заседании во вторник.

Секретарь ЦИК Худоёр Маматов сообщил, что досрочное голосование на досрочных выборах президента Узбекистана будет доступно избирателям с 28 июня по 5 июля с 09:00 до 18:00 часов по местному времени.

По избирательному кодексу избиратель, который не может находиться в день выборов по месту своего жительства, имеет возможность досрочно проголосовать. Для этого избиратель должен обратиться в участковую избирательную комиссию и предоставить заявление, в котором указывается причина отсутствия в день выборов, такие как отпуск, командировка, выезд за границу или другая уважительная причина.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал закон, разрешающий проведение досрочных президентских выборов, назначенных на 9 июля.

30 апреля в Узбекистане состоялся всенародный референдум о новой редакции конституции, которая увеличивает срок полномочий президента с пяти до семи лет и позволяет Мирзиёеву избираться на эту должность еще раз после двух сроков подряд.