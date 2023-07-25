Компания Homepital внедрит инновационные решения в области здравоохранения в Узбекистане

БАКУ /Trend/ - Министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов встретился с генеральным директором эмиратской компании Рашедом Ассоумом, сообщили в пресс-службе министерства, передает Trend.

Согласно информации, компания Homepital, специализирующаяся на разработке цифровых платформ для сферы здравоохранения, примет участие в создании диагностических центров и клиник в стране на основе принципов ГЧП (государственно-частное партнерство). Кроме того, компания также внедрит свой опыт в цифровые решения в области здравоохранения.

Основанная в 1998 году в Дубае (ОАЭ) компания Homepital имеет активы на сумму $3 млрд.