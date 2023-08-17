USAID поддержит реализацию стратегии «Цифровой Узбекистан-2030»

БАКУ /Trend/ - В Вашингтоне министр цифрового развития Узбекистана, Шерзод Шерматов, и заместитель администратора Агентства США по международному развитию (USAID), Изабель Коулман, подписали меморандум о взаимодействии, передает Trend.

Согласно информации от USAID, этот меморандум направлен на поддержку реализации стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». Агентство USAID также будет активно содействовать развитию секторов информационных технологий и связи в стране. Это включает в себя меры по привлечению молодых специалистов и женщин в сферу IT, объединение образовательных учреждений в области технического образования, поддержку роста частного сектора и участие в других инициативах в сфере информационных технологий.

В ходе переговоров между Шерзодом Шерматовым и Изабель Коулман были обсуждены вопросы сотрудничества между Узбекистаном и США, поддержки IT-сектора, стимулирования цифровой экономики, а также укрепления частного сектора.