Узбекистан и Всемирный банк расширяют сотрудничество

БАКУ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 20 сентября провел в Нью-Йорке встречу с президентом Группы Всемирного банка Аджаем Бангой, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента Узбекистана.

Отмечается, что в ходе встречи были рассмотрены ключевые аспекты расширения полномасштабного сотрудничества между Узбекистаном и Всемирным банком.

В начале беседы Шавкат Мирзиёев поздравил Аджая Бангу с началом работы на посту президента Группы Всемирного банка и выразил уверенность, что под его руководством банк продолжит активно содействовать устойчивому экономическому росту развивающихся стран.

Обсуждены вопросы наращивания экспертного и технического содействия банком в сферах приватизации и эффективного государственного управления, финансирования и привлечения частных инвестиций, в том числе на основе государственно-частного партнерства, в проекты по декарбонизации, альтернативной энергетике, инфраструктуре и коммуникациям, водоснабжению, а также поддержки таких стратегических инициатив, как строительство Трансафганской железной дороги.

Текущая Программа сотрудничества до 2026 года, предусматривающая реализацию проектов на сумму 4 миллиарда долларов, охватывает все приоритеты стратегии развития Узбекистана.