Инфляция в Узбекистане составила 1,24%

БАКУ /Trend/ - По итогам сентября в Узбекистане зарегистрирована инфляция в 1,24%, а годовая инфляция составила 9,2%, передает Trend.

За сентябрь резко подорожала мука из-за сообщений о приостановке поставок из Казахстана, а также яйца, морковь и картофель.

Продовольственные товары за прошлый месяц в среднем стали дороже на 1,8%, непродовольственные товары — на 1%, а услуги — на 0,6%.

За январь-сентябрь инфляция выросла до 5,13% (в прошлом месяце было 3,84%).

Продовольственные товары за год в среднем стали дороже на 11%, непродовольственные — на 7,6%, услуги — на 8,2%.