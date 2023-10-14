БАКУ /Trend/ - В Узбекистане пересмотрят тарифы на электроэнергию, производимую гидроэлектростанциями «Узбекгидроэнерго», передает Trend.

Согласно постановлению президента от 10 декабря 2021 года, с 1 января 2022 года электроэнергия, вырабатываемая ГЭС в составе «Узбекгидроэнерго», гарантированно закупается уполномоченным госорганом с учётом НДС по следующим ставкам:

для ГЭС, работающих на водотоках — 70% от тарифа;

для ГЭС, регулируемых диспетчером в зависимости от режима электроэнергетической системы — 100% от тарифа;

для гидроаккумулирующих электростанций — 150% от тарифа.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил Межведомственной тарифной комиссии при Кабинете министров в недельный срок утвердить новые тарифы на закупку электроэнергии, производимой ГЭС в составе «Узбекгидроэнерго» в объёме, достаточном для финансирования инвестиционных программ этой компании.