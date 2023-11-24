БАКУ /Trend/ - Узбекистан предложил принять стратегию «зеленого» развития в рамках СПЕКА.

Как сообщает Trend, такое предложение выдвинул Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая на саммите Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА) в Баку.

«Учитывая взаимосвязанность сфер водных ресурсов, энергетики, экологии и сельского хозяйства, настало время принять всеобъемлющий новый концептуальный документ СПЕКА – многостороннюю Зелёную стратегию», - сказал он.

Мирзиёев отметил, что решение столь острых и все более усугубляющихся проблем невозможно без сотрудничества, опираясь на собственные силы.

«Согласно анализу Организации Объединенных Наций, из-за дефицита воды государства нашего региона ежегодно теряют около 2 миллиардов долларов. В будущем при усилении этого негативного процесса, отсутствии комплексного решения проблем показатель водообеспеченности на душу населения может снизиться на 25 процентов, а урожайности – на 40 процентов», - сказал он.

Отметим, что 24 ноября в Баку проходит саммит, посвященный 25-й годовщине Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

В настоящее время государствами-участниками СПЕКА являются Азербайджан, Афганистан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Созданная 26 марта 1998 года, СПЕКА выступает в качестве Специальной программы ООН по оказанию помощи этим странам в экономическом развитии, сотрудничестве и интеграции в экономику Европы и Азии. СПЕКА предлагает платформу для субрегионального сотрудничества для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР), которые наилучшим образом могут быть достигнуты посредством регионального сотрудничества.