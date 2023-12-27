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В Узбекистане улучшат инфраструктуру по поставке электроэнергии до потребителей

Узбекистан Материалы 27 декабря 2023 23:29 (UTC +04:00)
В Узбекистане улучшат инфраструктуру по поставке электроэнергии до потребителей

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Кямран Гасымов
Кямран Гасымов
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БАКУ /Trend/ - Узбекистан нацелен на дальнейшее улучшение инфраструктуры по поставке электроэнергии для потребителей, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Trend.

По его словам, в течение ближайших пяти лет планируется полностью обновить 70 тысяч километров низковольтных электросетей, заменить 22 тысячи трансформаторов и модернизировать более 100 подстанций.

Президент также отметил, что в рамках этого процесса планируется построить 10 тысяч новых километров высоковольтных магистральных сетей.

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