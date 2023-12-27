В Узбекистане улучшат инфраструктуру по поставке электроэнергии до потребителей

БАКУ /Trend/ - Узбекистан нацелен на дальнейшее улучшение инфраструктуры по поставке электроэнергии для потребителей, сказал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Trend.

По его словам, в течение ближайших пяти лет планируется полностью обновить 70 тысяч километров низковольтных электросетей, заменить 22 тысячи трансформаторов и модернизировать более 100 подстанций.

Президент также отметил, что в рамках этого процесса планируется построить 10 тысяч новых километров высоковольтных магистральных сетей.