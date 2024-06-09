Узбекистан и Россия обсудили двустороннее сотрудничество

БАКУ /Trend/ - На 27-м Петербургском международном экономическом форуме представители Узбекистана провели переговоры с руководителями российских регионов, обсудив сотрудничество в сфере промышленности и образования, передает Trend.

Согласно информации, заместитель премьер-министра Узбекистана Жамшид Ходжаев встретился с главой Башкортостана Радием Хабировым, чтобы сформировать пул совместных проектов в рамках международного сотрудничества, одним из ключевых из которых стало строительство технопарка в Ташкентской области.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в России Ботиржон Асадов обсудил с губернатором Томской области Владимиром Мазуром планы по разработке и подписанию "дорожных карт" с крупными предприятиями Узбекистана для научно-технологического сотрудничества, а также расширение взаимодействия с Андижанской и Кашкадарьинской областями.

Асадов также встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским, чтобы обсудить результаты визитов делегации Поморья в Узбекистан и перспективные направления дальнейшего сотрудничества.

В настоящее время прорабатываются соглашения о сотрудничестве с Навоийской и Ташкентской областями.