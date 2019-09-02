Глава МИД Ирана сообщил, что встретится со спецпосланником генсека ООН по Сирии 3 сентября

2 сентября 2019 15:50 (UTC+04:00)

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил, что 3 сентября проведет встречу в Тегеране со спецпосланником генсека ООН по Сирии Гейром Педерсеном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Во время своей короткой остановки в Тегеране я встречусь с господином Педерсеном. Если мой график и график господина Педерсена не изменится, это, скорее всего, произойдет завтра во второй половине дня", - сказал Зариф в понедельник на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

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