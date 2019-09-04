Иран дал Европе еще два месяца на выполнение условий ядерной сделки

Иран сомневается в готовности участников ядерной сделки в скором времени вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), поэтому дает Европе еще два месяца на выполнение обязательств. Об этом заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы даем Европе еще два месяца на возвращение к своим обязательствам и переговорам по ядерной сделке", - цитирует президента агентство Mehr.

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