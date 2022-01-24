Экспорт бытовой техники из Ирана достиг $212 млн. за 9 месяцев

Иран экспортировал бытовой техники на сумму 212 миллионов долларов США в течение первых девяти месяцев текущего 1400 иранского календарного года (21 марта-21 декабря 2021 года), чтобы зафиксировать четырехпроцентный рост в годовом исчислении, сообщил официальный представитель Организации содействия торговле страны (TPO), передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Выступая на специализированном круглом столе под названием "Бизнес-модели в индустрии бытовой техники; возможности и проблемы”, заместитель руководителя TPO по маркетингу и торговым отношениям Абуталеб Бадри оценил общую стоимость экспорта бытовой техники в предыдущем финансовом году в 308 миллионов долларов.

По словам Бадри, экспорт указанной продукции в предыдущем году также увеличился на четыре процента по сравнению с показателем за предыдущий год, сообщает IRNA.

Он указал на борьбу с контрабандой такой продукции в качестве эффективного фактора, способствующего росту и развитию производства бытовой техники, и сказал: "Сильная зависимость индустрии бытовой техники от импорта сырья, большое количество производственных единиц бытовой техники и необходимость в коренной адаптации технологий в этой отрасли относятся к числу проблем и задач, с которыми сталкиваются производители".

Говоря о торговом потенциале стран Евразии, Бадри сказал: "Экспортеры и производители должны использовать возможности, которые предоставляют торговые соглашения с этими странами".