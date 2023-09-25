Иран обогащает уран до 60% - Раиси

БАКУ /Trend/ - Иран обогащает уран до 60% и более в ответ на нарушение обязательств некоторых европейских стран в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе исламской республики. Об этом заявил президент Ирана Эбрахим Раиси, передает Trend.

"Изначально мы не стремились к обогащению урана до 60%, основываясь на своих обязательствах по СВПД. Мы предприняли эти действия в ответ на нарушение обязательств тремя европейскими странами", - сообщил он.

По словам Раиси, Тегеран официально объявил, что эти действия не направлены на получение ядерного оружия.