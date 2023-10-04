Иран может стать участником Межгосударственного авиационного комитета

БАКУ /Trend/ - Иран рассматривает возможность вступления в состав Межгосударственного авиационного комитета (МАК), передает Trend.

"Иранское руководство проявило интерес к присоединению к данному соглашению. Этот вопрос будет обсуждаться Советом полномочных представителей государств-участников, после чего МАК будет разрабатывать необходимую нормативно-правовую основу", - объявил председатель МАК Олег Сторчевой.

Он подчеркнул, что это соглашение открыто для участия и других стран. Присоединение Ирана может стать стимулом для укрепления регионального сотрудничества в области гражданской авиации и повышения безопасности воздушных полетов.

Межгосударственный авиационный комитет был создан в 1991 году и осуществляет расследование авиационных катастроф и инцидентов, связанных с воздушными судами.