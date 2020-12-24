В Иране введены в эксплуатацию 28 энергетических проектов на сумму свыше $131 млн

Министр энергетики Ирана Реза Ардаканян во вторник торжественно открыл 28 энергетических проектов на сумму около 131,6 миллиона долларов, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

По сообщению IRNA, эти проекты, включая три крупных электростанции, пять малых электростанций, 16 проектов электроснабжения и четыре проекта модификации и оптимизации сетей, были введены в эксплуатацию в провинциях Тегеран и Гилян.

Двадцать пять проектов были запущены в провинции Тегеран и три других - в северной провинции Гилян.

Они были введены в эксплуатацию с целью повышения надежности электросетей, сокращения нежелательных отключений электроэнергии, снабжения электроэнергией жилищных проектов Mehr и увеличения производственных мощностей страны.

В ноябре Ардаканян заявил, что к концу текущего 1399 иранского года (20 марта 2021 года) по всей стране будут введены в эксплуатацию девять электростанций.

По словам министра, с вводом в эксплуатацию нескольких новых электростанций за последние два года номинальная мощность производства электроэнергии на иранских электростанциях превысила 86 000 мегаватт.

В настоящее время электростанции с комбинированным циклом составляют самую большую долю в общей мощности страны по производству электроэнергии, за ними следуют газовые электростанции.

«Мы надеемся, что до конца года открытие новых проектов будет продолжаться, неделя за неделей, согласно графику», - сказал министр.