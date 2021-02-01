По словам Хабиба Джахансаза, главы Чайной организации Ирана, иранская чайная промышленность удовлетворяет 30% местного спроса, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Местный спрос на чай составляет 100 000 тонн в год, так что в текущем 1399 иранском году (март 2020-21) было собрано 133 000 тонн чайных листьев, из которых было произведено 30 000 тонн сушеного чая, добавил он, сообщает Financial Tribune.

Джахансаз оценил общий доход чайных фермеров в текущем году в 5 120 миллиардов риалов (21 миллион долларов) и сказал: «Чайная промышленность Ирана выросла на 5-10%. Правительство выплатило почти все долги чайным фермерам, и только 20% акций чайных фабрик еще не выплачено. Сегодня в Иране 162 чайных фабрики по сравнению со 134 за последнее десятилетие».