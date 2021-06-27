Иран по-прежнему входит в десятку крупнейших производителей стали в мире. Об этом говорится в сообщении Всемирной ассоциации производителей стали, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

В своем последнем отчете, Всемирная ассоциация производителей стали объявила ведущие мировые производители стали и их объемы производства за первые пять месяцев 2021 года.

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, за отчетный период объем производства стали в Иране составил 12.5 млн тонн. Таким образом страна сохранила позиции в десятке крупнейших производителей стали.

"Объем производства стали в Иране за 5 месяцев текущего года увеличился на 9.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", добавил он.

Согласно статистике Всемирной ассоциации производителей стали, производство стали в 64 странах мира достигло 837.5 млн тонн, что на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.