Объем электронной торговли в Иране вырос в 6,8 раз за последние 3 года

Объем электронной торговли в Иране с 159 тыс. млрд туманов в 2018 году увеличился до 1097 тыс. млрд туманов в текущем году в стоимостном выражении. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Центр по развитию электронной торговли Ирана.

Объем транзакций в сфере электронной торговли в 2020 году составил 423 тыс. млрд туманов, который увеличился на 103% по сравнению с аналогичным периодом в 2019 году.

Согласно данным Центра по развитию электронной торговли, объем транзакций в данной сфере составил 1097 тыс. млрд туманов в настоящее время. Эта цифра увеличилась на 160% по сравнению с минувшим годом.

Несмотря на последствия пандемии коронавируса в стране, объем электронной торговли вырос в 6,8 раз за 3 года.

Сегодня количество пользователей социальных сетей в стране достигло 59 млн 36 тыс. человек, что составляет 71% населения Ирана. Уровень проникновения Интернета составляет 113%, что почти удвоилось по сравнению со средними показателями по Азии и миру.

Уровень проникновения смартфонов в стране в 2019 году составлял 54%, а сейчас этот показатель вырос на 28%. Количество пользователей смартфонов в стране сейчас превышает 58 миллионов.