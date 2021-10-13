Товарооборот между Ираном и Турцией превысил $1,8 млрд

БАКУ /Trend/ - В период с 23 августа по 22 сентября 2021 года товарооборот между Ираном и Турцией составил 1,84 миллиарда долларов.

Об этом сказал представитель Таможенной администрации Ирана Рухулла Лятифи, передает Trend со ссылкой на ведомство.

В указанный период иранский экспорт в Турцию вырос на 553 процента по сравнению с периодом 23 июля - 22 августа - до одного миллиарда долларов.

При этом в период с 23 августа по 22 сентября иранский импорт из Турции в количественном выражении составил 540 тысяч тонн, а в стоимостном - 641 миллион долларов. По сравнению с периодом 23 июля - 22 августа, импорт в стоимостном выражении вырос на 76 процентов, а в количественном - на 73 процента.

Отметим, что за шесть месяцев текущего иранского календарного года (21 марта – 22 сентября 2021 года) Иран экспортировал в Турцию 7,2 миллиона тонн продукции на 2,3 миллиарда долларов, а импортировал из этой страны 2,1 миллиона тонн товаров на 2,4 миллиарда долларов.

(Автор: Эльнур Багишев. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)