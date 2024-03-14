БАКУ /Trend/ - Согласно отчету ОПЕК за март 2024 года, Иран сохранил свою позицию как третий по величине производитель нефти в Организации в феврале, передает Trend.

Цена на иранскую тяжелую сырую нефть выросла на 20 центов и достигла 80,34 доллара за баррель.

Отчет ОПЕК за март показал, что 13 членов ОПЕК добывали 26,571 миллиона баррелей сырой нефти в сутки в феврале, что на 203 тысячи баррелей больше, чем в январе (26,368 миллиона баррелей).

Иран сохранил третье место в ОПЕК с добычей в 3,148 миллиона баррелей в сутки, после Саудовской Аравии (8,980 миллиона баррелей) и Ирака (4,203 миллиона баррелей).

Согласно вторичным источникам, в феврале 2024 года Иран добыл 3,148 миллиона баррелей сырой нефти, что на 15 тысяч баррелей меньше, чем в январе 2024 года.

За этот период добыча семи членов ОПЕК увеличилась, причем наибольшее увеличение на 144 тысячи баррелей в сутки было связано с Ливией. Иран, Венесуэла и Ливия исключены из соглашения о сокращении поставок нефти среди производителей, входящих в ОПЕК и не входящих в ОПЕК+.

Согласно последнему ежемесячному отчету ОПЕК, цена на иранскую тяжелую нефть выросла на 20 центов, или 0,2%, в феврале по сравнению с январем 2024 года. Таким образом, цена составила 80,34 доллара за баррель в феврале 2024 года, а в январе 2024 года - 80,14 доллара за баррель.