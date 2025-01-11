Увеличился торговый оборот между Ираном и Катаром

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) торговый оборот между Ираном и Катаром вырос на 53 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом заявил иранским СМИ торговый атташе посольства Ирана в Катаре Аббас Абдулхани.

По его словам, за 9 месяцев торговый оборот между двумя странами составил около 265 миллионов долларов.

Абдулхани отметил, что за указанный период Иран экспортировал в Катар в основном овощи, сельскохозяйственную продукцию, продукты питания, яйца, креветки, шафран, ковры, строительные материалы и горнодобывающие минералы.

Иранский чиновник отметил, что за указанный период Иран импортировал из Катара в основном необходимые товары и оборудование.

"Увеличение товарооборота между Ираном и Катаром свидетельствует о том, что две страны обладают высоким экономическим потенциалом. Двусторонняя торговля продолжит развиваться, если будет развиваться инфраструктура и будут устранены торговые барьеры", - добавил он.

Отметим, что за 9 месяцев текущего иранского года ненефтяной торговый оборот Ирана составил 94 миллиарда долларов. Из них 43,1 миллиарда долларов приходится на экспорт ненефтяных продуктов Ирана, а около 50,9 миллиарда долларов - на импорт ненефтяных продуктов.