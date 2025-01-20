Вырос объем кредитования в сельскохозяйственном секторе Ирана

БАКУ /Trend/ - За 9 месяцев текущего иранского года (20 марта-20 декабря 2024 г.) кредиты, предоставленные иранскими банками в сельскохозяйственном секторе, выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 г.).

Как сообщает Trend, об этом говорится в статистике Центрального банка Ирана.

Статистика показывает, что за 9 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 20 декабря 2024 года) иранские банки предоставили кредиты сельскохозяйственному сектору на сумму около 2,2 квадриллиона риалов (около 3,84 миллиарда долларов). Эта цифра составила около 1,96 квадриллиона риалов (около 3,43 миллиарда долларов) за аналогичный период прошлого года (21 марта-21 декабря 2023 года).

В сельскохозяйственном секторе предоставлены кредиты на сумму около 1,25 квадриллиона риалов (около 2,18 миллиарда долларов) в качестве оборотного капитала.

Согласно статистике, за 9 месяцев было выдано кредитов на сумму 757 триллионов риалов (около 1,32 миллиарда долларов) на создание предприятий в сельскохозяйственном секторе, садов и сельскохозяйственных угодий.

За 9 месяцев на развитие сельскохозяйственного сектора Ирана было выдано кредитов на сумму 123 триллиона риалов (около 214 миллионов долларов).

В статистике говорится, что в сельскохозяйственном секторе было выдано кредитов на сумму 60,7 трлн риалов (около 106 млн долларов) на самозанятость, 8,12 трлн риалов (около 14,2 млн долларов) на покупку личных средств, 272 млрд риалов (около 476 тыс. долларов) на покупку жилья и 239 млрд риалов (около 418 тыс. долларов) на ремонт.

Отметим, что за 9 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредитов на сумму около 37,5 квадриллиона риалов (около 65,3 миллиарда долларов). Это на 18,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.