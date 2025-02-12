Иран стремится перенести транзит с автомагистралей на железные дороги по коридору Север-Юг

БАКУ /Trend/ - Иран в рамках международного транспортного коридора Север-Юг стремится перевести транзит грузов по территории страны с автомагистралей на железную дорогу.

Об этом заявил местным СМИ заместитель министра дорог и городского развития Ирана и исполнительный директор железнодорожной компании Джаббарали Закери, сообщает Trend.

По его словам, этот процесс также приведет к повышению безопасности на автомагистралях.

Закери отметил, что одним из основных портов Ирана в рамках международного транспортного коридора Север-Юг является порт Шахид Раджаи в провинции Ормузган на юге страны. Поскольку на этой территории действует железнодорожная линия, перевозка грузов, импорт, экспорт и транзит осуществляются по железной дороге.

Замминистра добавил, что в портах страны предусмотрен ряд планов по увеличению погрузочно-разгрузочных работ, транзита и осуществлению грузоперевозок по железной дороге. Будут выполнены планы по перевозке по железной дороге 25% ввозимых в страну грузов.

"В следующем иранском году (21 марта 2025 г. - 20 марта 2026 г.), как прогнозируется, количество вагонов, перевозящих грузы ежедневно, вырастет со 100 до 200. Ожидается, что это также будет эффективно для увеличения транзита грузов через страну”, - отметил он.

Добавим, что на основе межправительственного соглашения, подписанного 12 сентября 2000 года между Россией, Ираном и Индией, был заложен фундамент транспортного коридора "Север-Юг". В целом ряд стран ратифицировали указанное соглашение (Азербайджанская Республика, Республика Беларусь, Республика Болгария, Индия, Исламская Республика Иран, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Султанат Оман, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Турецкая Республика, Украина). Целью создания коридора является сокращение сроков доставки грузов из Индии в Россию, а также в Северную и Западную Европу (срок доставки по нынешнему маршруту составляет более 6 недель, через "Север-Юг" - как ожидается, 3 недели).

Для соединения Азербайджанских железных дорог с иранской сетью железных дорог в рамках коридора 6 марта 2019 года была введена в эксплуатацию железная дорога Казвин-Решт (175 км). На территории Ирана должна быть построена железная дорога Решт – Астара.

Коридор Север-Юг имеет 3 направления на территории Ирана. Восточное направление - Туркменистан и страны Средней Азии, среднее направление - Россия и другие страны через Каспийское море, западное направление - Азербайджан, Грузия, Россия и страны Восточной Европы.