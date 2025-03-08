Сократился объем экспорта ненефтяных продуктов из иранской провинции Северный Хорасан

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) объем экспорта ненефтяной продукции из провинции Северный Хорасан, расположенной на Северо-Востоке Ирана, снизился на 29 процентов в стоимостном выражении и на 33 процента в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года).

Как передает Trend, об этом сообщил местным СМИ начальник Таможенного управления провинции Северный Хорасан Ирана Ходжат Амани.

По его словам, за 11 месяцев из провинции Северный Хорасан было экспортировано 150 тысяч тонн ненефтяных продуктов на сумму 54,7 миллиона долларов.

Амани подчеркнул, что за 11 месяцев из провинции были экспортированы стальные изделия, нефтехимическая продукция, томаты, моющие средства и многое другое. Эти продукты в основном экспортировались в Афганистан, Ирак, Грузию, Турцию и другие страны.

Отметим, что по данным Управления таможни Ирана за 11 месяцев текущего иранского года объем экспорта ненефтяных продуктов из Ирана составил 141 миллион тонн на сумму 53,4 миллиарда долларов.

Добавим, что согласно статистике Управления таможни Ирана, за 11 месяцев Иран импортировал 35 миллионов тонн продукции на сумму 63,6 миллиарда долларов. Импорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в стоимостном выражении на 5,6 процента, в весовом - на 2,6 процента.