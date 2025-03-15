В Иране увеличилось кредитование стартапов

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев текущего иранского года (с 20 марта 2024 года по 18 февраля 2025 года) стоимость кредитов, предоставленных банками стартапам в Иране, выросла на 46,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (с 21 марта 2023 года по 19 февраля 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Ирана.

В течение 11 месяцев 2 732 стартапам в Иране были предоставлены кредиты в размере 3,36 квадриллиона риалов (около 5,84 миллиарда долларов).

За 11-й месяц (с 20 января по 18 февраля 2025 года) иранские банки предоставили кредиты 830 стартапам на сумму около 447 триллионов риалов (около 775 миллионов долларов США). Это на 75,1% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года (21 января-19 февраля 2024 года).

Отметим, что правительство Ирана уделяет особое внимание предоставлению кредитов стартапам, чтобы максимально использовать потенциал начинающих компаний в различных областях, включая энергетику, сельское хозяйство и промышленность.

За 10 месяцев текущего иранского года иранские банки выдали кредитов на сумму около 42,9 квадриллиона риалов (около 74,9 миллиарда долларов). За 10 месяцев объем кредитов, выданных иранскими банками, вырос на 18,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.