Назван объем перевалки грузов в портах Ирана

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) в портах Ирана было загружено и выгружено около 235 миллионов тонн грузов.

Как сообщает Trend, об этом заявил местным СМИ заместитель министра дорог и городского развития Ирана и глава Организации портов Саид Расули.

По его словам, в прошлом году объем грузов, загруженных в портах, принадлежащих Ирану, составил около 153 миллионов тонн, а объем выгруженных грузов - около 82,3 миллиона тонн.

Расули отметил, что в прошлом году в портах, находящихся в собственности Ирана, было загружено и выгружено 103 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов. За указанный период было загружено и выгружено около 132 миллионов тонн ненефтяных продуктов.

За указанный период в портах было загружено и выгружено 3,08 миллиона контейнеров TEU. А это означает рост на 13% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 года по 20 марта 2024 года).

Отметим, что текущая пропускная способность иранских портов составляет более 285 миллионов тонн. Иран предпринимает шаги по увеличению пропускной способности портов до 500 миллионов тонн.

За предыдущий иранский год (21 марта 2023 г. - 19 марта 2024 г.) в портах, принадлежащих Ирану, было загружено и выгружено около 237 миллионов тонн грузов.