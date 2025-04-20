Производство медного концентрата в Иране возросло

БАКУ /Trend/ - В прошлом иранском году (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) производство медного концентрата компаниями, работающими при Национальной компании медной промышленности Ирана, выросло на 8% по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Иранскую организацию по развитию и модернизации рудников и горнодобывающей промышленности (IMIDRO).

Согласно данным, в прошлом году иранские компании, подведомственные Национальной компании медной промышленности Ирана, произвели 1,36 миллиона тонн медного концентрата. А в предыдущем году производство медного концентрата составило 1,26 миллиона тонн.

В прошлом иранском году эти компании произвели 292 тысячи тонн медных катодов, что на 1% больше, чем годом ранее. В предыдущем году производство медных катодов составило около 289 тысяч тонн.

Национальная компания медной промышленности Ирана добыла в прошлом году около 298 миллионов тонн полезных ископаемых. Добыча полезных ископаемых выросла на 8% по сравнению с предыдущим годом. В предыдущем году добыча полезных ископаемых составила 275 миллионов тонн.

Отметим, что, согласно заявлению Национальной компании медной промышленности Ирана, запасы меди в стране составляют 19 млрд тонн. Сарчешме и Сунгун считаются основными медными рудниками Ирана.