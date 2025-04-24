В Иране сократилось производство сырой стали

БАКУ /Trend/ - За прошлый иранский год (20 марта 2024 г.-20 марта 2025 г.) объем производства сырой стали в Иране снизился на 5,7 процента по сравнению с предыдущим годом (21 марта 2023 г.-19 марта 2024 г.).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Ассоциации производителей стали Ирана.

Согласно отчету, объем производства сырой стали в Иране в прошлом году составил около 30,3 миллиона тонн. В то время как в предыдущем году в стране было произведено около 33,4 миллиона тонн сырой стали.

В отчете говорится, что в прошлом году объем производства стальной продукции в Иране составил 22,1 миллиона тонн. Это на 2,6 процента больше, чем годом ранее. В предыдущем году объем производства стальной продукции в стране составил 21,6 миллиона тонн.

Отмечается, что в прошлом году в Иране было произведено 33,6 миллиона тонн губчатого железа. Производство губчатого железа за указанный период увеличилось на 0,8 процента по сравнению с предыдущим годом, а в предыдущем году производство губчатого железа в стране составило 33,4 миллиона тонн.

В отчете говорится, что в прошлом году в стране было произведено около 62,7 миллиона тонн железорудных гранул. В прошлом году производство железорудных гранул выросло на 0,5 процента по сравнению с предыдущим годом. В предыдущем году производство железорудных гранул в стране составило 62,5 миллиона тонн.

В отчете также подчеркивается, что в прошлом году производство железорудного концентрата составило 73 миллиона тонн. В прошлом году производство железорудного концентрата выросло на 6,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году в стране было произведено 68,4 миллиона тонн железорудного концентрата.

Отметим, что потенциал производства стали в Иране составляет около 40 миллионов тонн в год.