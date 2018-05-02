Лидеры Австралии и Франции выступают за сохранение соглашения по иранскому атому

Австралия выступает за сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил премьер-министр Малколм Тернбулл на состоявшейся в среду в Сиднее совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который прибыл в Австралию с визитом, передает ТАСС.

Отвечая на просьбу прокомментировать возможное решение США выйти из СВПД, заключенного "шестеркой" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) с Ираном в 2015 году, глава правительства Австралии сказал: "Мы считаем СВПД лучшим из имеющихся вариантов и выступаем за его сохранение - такова наша позиция".

В свою очередь президент Франции заявил, что продолжает поддерживать СВПД, но считает целесообразным расширить его положения. Макрон не стал отвечать на вопрос, какую позицию займет Париж, если США выйдут из СВПД, заявив, что "не намерен заниматься подобного рода спекуляциями". "Мы вели переговоры по СВПД, мы его подписали и продолжаем считать его хорошим соглашением, однако выступаем за расширение его рамок". Такое "расширение", по мнению президента, должно включать вопросы контроля над ядерной деятельностью Ирана после 2025 года, его баллистической программой и проблемы безопасности в регионе.

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