Иран готов принять предложения СВПД при предоставлении гарантий

В Тегеране считают, что предложенный со стороны ЕС текст документа по восстановлению ядерной сделки может быть допустимым при условии, что будут учтены требования Ирана в ряде сфер. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает агентство ИРНА, ссылаясь со ссылкой на иранского дипломата.

По его словам, Иран готов принять предложения ЕС, если Тегерану будут предоставлены гарантии, в том числе в "политических аспектах, связанных с деятельностью МАГАТЭ, санкциями".

Он отметил, что Иран в настоящее время изучает эти предложения.

Ранее сообщалось, что дипломаты Евросоюза составили проект финального текста документа по восстановлению ядерной сделки с Ираном.