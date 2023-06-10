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Иран опроверг сообщения о возможном временном соглашении с США вместо ядерной сделки

Ядерная программа Материалы 10 июня 2023 07:02 (UTC +04:00)
Иран опроверг сообщения о возможном временном соглашении с США вместо ядерной сделки

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БАКУ /Trend/ - Представительство Ирана при Организации Объединенных Наций опровергло сообщения о возможном временном соглашении между Ираном и США вместо ядерной сделки, передает Trend.

В заявлении указывается, что такое соглашение не находится на повестке дня.

Ранее сайт Middle East Eye сообщал со ссылкой на неназванные источники, о возможности достижения временного соглашения об отмене некоторых санкций в отношении Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы.

Белый дом также опроверг эти сообщения о предстоящем временном соглашении.

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