Зариф выразил надежду, что 2021 год станет годом мира и здоровья

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в новогоднем послании призвал мировых лидеров сделать 2021 год годом мира и здоровья, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Он выразил надежду, что новый год положит конец безумной эре презрения к закону и многосторонности.

"Давайте объединимся, чтобы сделать 2021 год мирным, здоровым и счастливым годом", написал Зариф в своем Twitter.