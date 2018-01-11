Иранский военный корабль потерпел крушение в Каспийском море

11 января 2018 02:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иранский военный корабль врезался в бетонный волнорез в Каспийском море, сообщает агентство Рейтер.

В результате катастрофы двое членов экипажа пропали без вести.

Авария с 1000-метровым военным кораблем "Дамаванд" произошла в портовом городе Бандар-Анзали в тот момент, когда море особенно сильно разволновалось и волны доходили до 4 метров в высоту.

В результате инцидента в воде оказались 6 членов экипажа, четверых удалось оперативно вытащить из воды.

При этом никаких официальных заявлений о количестве погибших или пострадавших в результате аварии не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Azernews Newspaper
Новости категории
В Иране произошло землетрясение магнитудой 4,7
Общество 01:45
В Иране во время акций протеста задержали около 3,7 тысячи человек
Иран 9 января 14:36
СМИ сообщили об угрозе взрыва на горящем у побережья Китая иранском танкере
Общество 8 января 12:17
В Иране освобождено большинство участников протестов
Общество 7 января 15:43
На ирано-иракской границе произошло землетрясение магнитудой 4,7
Общество 6 января 20:11
В Иране разблокировали Instagram
Иран 5 января 12:31
Власти Ирана намерены полностью снять ограничения с Telegram и Instagram 5 января
Иран 3 января 15:46
В Иране задержали подозреваемого в убийстве двух демонстрантов в Доруде
Общество 3 января 14:28
На востоке Ирана произошло землетрясение магнитудой 4,5
Общество 3 января 09:12
В Хамадане в связи с беспорядками задержали более 150 человек
Общество 2 января 23:32
В Ардебиле в связи с беспорядками задержали 40 человек
Общество 2 января 21:46
Верховный лидер Ирана рассказал о "врагах" народа
Общество 2 января 18:14
В Иране силовики задержали людей, подстрекавших к протестам, заявили СМИ
Общество 2 января 14:00
В Тегеране в связи с беспорядками задержали 450 человек
Общество 2 января 13:15
Число погибших в ходе протестов в Иране достигло 20
Общество 2 января 11:30
Совбез Ирана: Протесты закончатся через несколько дней
Общество 2 января 10:19
Роухани на фоне протестов пообещал решить экономические проблемы в Иране
Общество 1 января 18:19
Роухани назвал участие в протестах конституционным правом иранцев
Общество 31 декабря 2017 22:10