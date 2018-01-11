Иранский военный корабль потерпел крушение в Каспийском море

БАКУ /Trend/ - Иранский военный корабль врезался в бетонный волнорез в Каспийском море, сообщает агентство Рейтер.

В результате катастрофы двое членов экипажа пропали без вести.

Авария с 1000-метровым военным кораблем "Дамаванд" произошла в портовом городе Бандар-Анзали в тот момент, когда море особенно сильно разволновалось и волны доходили до 4 метров в высоту.

В результате инцидента в воде оказались 6 членов экипажа, четверых удалось оперативно вытащить из воды.

При этом никаких официальных заявлений о количестве погибших или пострадавших в результате аварии не поступало.

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