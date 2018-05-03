Число пострадавших при землетрясении в Иране превысило 130 человек

3 мая 2018 18:27 (UTC+04:00)

Число пострадавших в результате землетрясения в Иране достигло 133 человек, передает агентство Tasnim со ссылкой на главу местного центра экстренной медицинской помощи Джалала Поуранфарда, передает РИА Новости.

По словам Поуранфарда, среди пострадавших 32 человека были госпитализированы, 89 находятся на амбулаторном лечении. В спасательной операции было задействовано 15 машин скорой помощи и вертолет.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что землетрясение магнитудой 5,3 произошло в среду в 07.08 мск к северо-западу от города Ясудж. Представитель организации чрезвычайных ситуаций Ирана Муджтаба Халиди заявил РИА Новости, что в результате землетрясения был нанесен ущерб инфраструктуре и электросети.

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