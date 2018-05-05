Иран считает, что инцидент с танкером SANCHI произошел по вине гонконгского сухогруза

5 мая 2018 20:42 (UTC+04:00)

Иран считает, что причиной столкновения иранского танкера SANCHI с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL, произошедшего в Восточно-Китайском море в январе, стала ошибка экипажа последнего, передает ТАСС со ссылкой на агентство Mehr.

"К столкновению привели ошибки со стороны экипажа CF CRISTAL, вызванные человеческим фактором, и перенаправление судна на неправильный маршрут за 15 минут до инцидента, - заявил представитель Ирана в комитете, который занимается расследованием происшествия. - Если эта ошибка не была бы совершена, столкновения бы не произошло". Отмечается, что этой позиции также придерживаются Бангладеш и Панама.

При этом, по данным агентства Reuters, представители Китая и Гонконга утверждают, что вина лежит на экипажах обоих судов.

Шедший под флагом Панамы иранский танкер SANCHI потерпел бедствие 6 января после столкновения с гонконгским сухогрузом CF CRISTAL в 290 км к востоку от устья реки Янцзы в Восточно-Китайском море. В результате иранское судно загорелось и затонуло, все члены экипажа погибли.

Команда иранского танкера состояла из 32 человек, граждан Ирана и Бангладеш, он перевозил 140 тыс. тонн газового конденсата.

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