Тегеранская полиция будет наказывать не постящихся в месяц Рамазан

БАКУ /Trend/ - Тегеранская полиция будет наказывать тех, кто будет говорить, что не постится в священный месяц Рамазан. Об этом сказал начальник полиции Тегерана Хусейн Рахими, сообщает в понедельник Trend.

«Призываем всех граждан уважительно относиться к этому месяцу и хотим, чтобы граждане, которые не могут поститься, не заявляли об этом», - сказал Рахими.

Начальник полиции отметил, что работа кафе и ресторанов запрещена с утра и до вечернего намаза.

По его словам, объекты общепита, которые хотят выполнять заказы по доставке, должны получить необходимое разрешение в полиции.

В заключение он добавил, что отели и кинотеатры могут функционировать, начиная от ифтара (вечерний приём пищи во время месяца Рамазан) до утра.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Талех Агавердиев)

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