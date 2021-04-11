В Иране заявили, что авария на ядерном объекте в Натанзе произошла из-за теракта
Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - цитирует его агентство Fars. Политик добавил, что "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в случившемся.
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