В Иране заявили, что авария на ядерном объекте в Натанзе произошла из-за теракта

Авария в распределительной электросети на ядерном объекте в иранском городе Натанз произошла в результате террористического акта. Об этом заявил в воскресенье вице-президент страны, руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран осуждает этот отвратительный акт и напоминает международному сообществу и МАГАТЭ о необходимости бороться с подобными проявлениями ядерного терроризма", - цитирует его агентство Fars. Политик добавил, что "Иран оставляет за собой право на ответные действия в отношении виновных" в случившемся.