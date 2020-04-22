Вопрос:

Здравствуйте, Вадим Шнеер. Скажите, пожалуйста, я не замужем, но у дочери есть отец, могу ли я подать на алименты? Мне отказали в единовременной помощи, сославшись на то, что я налогоплательщик. В далёком 2008 году, работая, наv открыли VÖEN (Идентификационный номер налогоплательщика). Но по нему я никогда не платила никаких налогов, так как сразу пришлось оставить эту работу, и к сожалению, он утрачен. Почему проверяют наличие Идентификационного номера налогоплательщика, но не проверяют, ведётся ли по нему работа? Сейчас я с ребёнком на руках и практически без средств к существованию. Заранее благодарю.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Вы имеете право подать в суд на взыскание алиментов. Выплата алиментов делается в пользу ребёнка, если отец отказывается в добровольном порядке его содержать. Поэтому статус ваших отношений с отцом ребёнка не имеет значения. Главное, доказать, что отец не участвует в материальном содержании ребёнка.

По поводу вашего второго вопроса сложно ответить, так как неясно в качестве кого вы зарегистрированы налоговыми органами. Если в качестве предпринимателя, то для получения какой-либо помощи вам надо для начала отказаться от статуса предпринимателя.

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