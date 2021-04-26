Вопрос:

Уважаемый Вадим Шнеер, после смерти отца, я унаследовал дом и землю в городе Лянкаране. Соответственно, я как не гражданин Азербайджана (гражданин РФ) должен продать землю в течение года, но в связи с пандемией и закрытием границ не успел уложиться в этот срок. Возможно ли продлить срок реализации недвижимости в связи с этими обстоятельствами, а также куда обращаться за продлением? Только в суд, или же возможно в досудебном порядке восстановить срок? В случае принудительного выкупа государством, как будет определяться стоимость компенсации - по рыночной или нет? Также интересует, как будет осуществляться перерегистрация земли на нового собственника (в случае продажи) - сразу одним действием при продаже дома, или же новый собственник регистрирует землю уже сам, после покупки дома (данный вопрос возник так как в БТИ мне выдали только одну купчую - на дом). Заранее благодарю за ответ.

Ответ (отвечает Вадим Шнеер, юрист):

Законом не предусмотрено продление данного срока, равно как и не предусмотрены какие-либо санкции за нарушение данного срока.

В случае если срок пропущен, местный орган исполнительной власти или муниципалитет должен принять решение о выкупе и направить вам соответствующее уведомление. Выкупаемая земля оценивается по рыночной стоимости.

С практической точки зрения, не думаю, что кто-то будет чинить вам препятствия при продаже дома вместе с земельным участком. Но следует убедиться, что ваше право собственности на земельный участок надлежащим образом зарегистрировано в реестре недвижимого имущества (БТИ), так как при продаже вам потребуется соответствующий документ.

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