Кто представит Азербайджан на "Евровидении-2019" - названо имя вокалиста и песня (ФОТО, ВИДЕО)

8 марта 2019 20:22 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Названо имя и песня представителя Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса. Нашу страну на конкурсе представит 27-летний исполнитель Чингиз Мустафаев. На конкурсе он исполнит композицию "Truth" ("Правда").

Также на официальном сайте конкурса презентован видеоклип на данную композицию.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Представитель Азербайджана будет выступать во второй части второго полуфинала "Евровидения-2019" 16 мая.

Чингиз Мустафаев - азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Презентован тизер клипа представителя Азербайджана на " Евровидении 2019" (ВИДЕО)
Культура 6 марта 11:07
Посвящается всем азербайджанцам, проживающим за рубежом (ВИДЕО)
Звёздный мир 19 марта 2018 20:10
Азербайджанская элита на вечере "Возраст не властен над женщиной" (ФОТО)
Социум 21 декабря 2017 18:08
Чингиз Мустафаев и Palmas – ностальгическое путешествие в мир легенд и кино (ФОТО)
Звёздный мир 16 ноября 2016 15:35
Чингиз Мустафаев презентовал клип "Я стал шехидом" (ВИДЕО)
Социум 27 апреля 2016 15:07
Чем закончился для Чингиза Мустафаева очередной этап в проекте "Голос країни"?
Интересное 18 апреля 2016 19:30
Лента новостей
В Ираке военный открыл огонь по сослуживцам, сообщили СМИ
Арабские страны 21:44
Reuters: министр ВВС США Хезер Уилсон может подать в отставку 31 мая
США 21:22
Консервативная партия Эстонии предложила Центристской сформировать правящую коалицию
Европа 20:55
Раньери стал главным тренером «Ромы»
Спорт 20:31
Землетрясение магнитудой 6,0 произошло у побережья Филиппин
Другие страны 20:04
Цена на нефть марки Brent опустилась до 64,28 доллара за баррель
Энергетика 19:49
К 2020 году в Китае будет введен в эксплуатацию беспилотный поезд на магнитной подушке скоростью 200 км/ч
В мире 19:15
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева поздравила азербайджанских дам c 8 Мартa
Политика 19:13
Американский корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане
В мире 18:30