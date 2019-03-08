Кто представит Азербайджан на "Евровидении-2019" - названо имя вокалиста и песня (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Названо имя и песня представителя Азербайджана на Международном песенном конкурсе "Евровидение-2019", сообщает Trend Life со ссылкой на официальный сайт конкурса. Нашу страну на конкурсе представит 27-летний исполнитель Чингиз Мустафаев. На конкурсе он исполнит композицию "Truth" ("Правда").

Также на официальном сайте конкурса презентован видеоклип на данную композицию.

Напомним, что полуфиналы конкурса состоятся 14 и 16 мая, а финал пройдет 18 мая в Тель-Авиве (Израиль). Девиз конкурса - Dare to Dream ("Позволь себе мечтать"). Представитель Азербайджана будет выступать во второй части второго полуфинала "Евровидения-2019" 16 мая.

Чингиз Мустафаев - азербайджанский певец, гитарист. Организовал и выступает совместно с музыкальной группой Palmas. Победитель музыкального телевизионного конкурса Yeni Ulduz. В 2013 году представил Азербайджан на музыкальном конкурсе "Новая волна-2013" (Юрмала).

(Автор: Джани Бабаева)

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