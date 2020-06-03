Только пустому человеку бывает скучно наедине с собой – народная артистка Джаннет Салимова

БАКУ /Trend Life/ - Только пустому человеку бывает скучно наедине с собой, сказала Trend Life известный азербайджанский театральный режиссер, народная артистка, профессор Джаннет Салимова.

"Я занимаюсь онлайн со своими студентами (прим. - Джаннет Салимова профессор Азербайджанского государственного университета культуры и искусств), и очень их ругаю, если слышу разговоры о том, что им скучно и нечего делать. Всегда говорю: "Только пустому человеку бывает скучно наедине с собой". Человеку, у которого есть планы, любимые книги, музыка, картины – не может быть скучно. Поэтому я с большой пользой для себя провела это время. У меня такая работа, что я всегда занята - спектаклем, актерами, некогда полностью уйти в то, что мы читаем. И за период карантина я перечитала огромное количество любимых книг", - отметила народная артистка.

Джаннет Салимова рассказала о том, как проходит процесс обучения в текущий период.

"Вся суть мастерства актера заключается в живом общении с партнером, актер должен видеть глаза партнера, слышать его голос, реагировать на него, а режиссер замечать малейшие неточности. К сожалению, онлайн это сделать не всегда возможно. Однако, занятия и обсуждение в онлайн-формате – это выход из положения. И я рада, что помимо работы конкретно над пьесой, мы еще можем поговорить о природе искусства, творчестве, о гениях, посвятивших себя этому делу. Все это тоже входит в процесс обучения. Процесс обучения заключается не только в освоении актерской психотехники, хотя, конечно, это необходимо, но надо еще учить умению творчески жить, умению все время держать высокую планку творчества. Считаю, это главное, что мы должны прививать своим студентам", - подчеркнула она.

Театральный режиссёр добавила, что рекомендуемые меры при карантинном режиме должен выполнять каждый, сознавая свою ответственность перед обществом.

"Интеллигентный человек думает не только о своем удобстве, но и о том, чтобы не причинять вред идущим рядом. Я надеваю медицинскую маску, стараюсь соблюдать все правила карантинного режима. Делаю это не только для того, чтобы самой не заболеть, но и для того, чтобы не заразить других людей. Это забота не только о себе, но и об окружающих", - добавила она.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)