Русский дворянин Николай Бармин - чаще всех из зарубежных актеров сыгравший в азербайджанских фильмах (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Когда мы говорим о российских актерах, чаще всех сыгравших в азербайджанских фильмах, то в первую очередь вспоминаем Александра Калягина и Сергея Юрского, но на самом деле им является Николай Бармин, который принял участие в 10 картинах.

В рамках проекта Trend Life "Зарубежные актеры в азербайджанских фильмах" представляем читателям материал о заслуженном артисте России Николае Бармине (22 марта 1924 - 12 января 1997).

Николай Бармин родился в посёлке Кольчугино (Ленинск-Кузнецкий) Кемеровской области в семье дворян. Отец стал жертвой сталинских репрессий в 1937 году, и матери пришлось одной растить трех сыновей, из-за гонений переезжая с одного места на другое. В самом начале Великой Отечественной войны Николай Бармин приписал себе два года и, не окончив школу, добровольцем ушёл на фронт. Воевал на Юго-Западном и Украинском фронтах, был дважды ранен, награжден медалями. После войны стал студентом актёрского факультета ГИТИСа, играл в Московском драматическом театре имени Гоголя, Театре-студии киноактëра, играя характерно-комедийные, героические и драматические образы. В кино снимался с 50-х годов, и, в отличие от театра, чаще всего играл людей в погонах, рабочих, социальных героев. Среди известных фильмов "Отец солдата", "Сказка о царе Салтане", "Адъютант его превосходительства", "Дни хирурга Мишкина", "Жизнь и смерть Фердинанда Люса", "Михайло Ломоносов", "Тридцатого уничтожить!" и т.д. Его персонажей отличали представительность, решительность, мужественность, хороший юмор. Человек открытого добродушия, сдержанности, скромности, с хорошим низким чуть глуховатым, бархатистым, поставленным голосом, так о нем отзывались коллеги и друзья.

Фильмография Бармина включает в себя 67 кинолент, среди них 10 азербайджанских картин, некоторые из них были основными - Смирнов в "Утро" (Səhər, реж. Ага Рза Гулиев, 1960), Барышев в "Наша улица" (Bizim küçə, реж. Алисаттар Атакишиев, 1961), Фунтиков в "26 бакинских комиссаров" (İyirmialtılar, реж. Аждар Ибрагимов, 1966), Федор в "Попутный ветер" (Səmt küləyi, реж. Эльдар Гулиев, 1973), Петрович в "Бухта радости" (Sevinc buxtası, реж. Эльдар Гулиев, 1977), Арсений в "Оазис в огне" (Od içində, реж. Шамиль Махмудбеков,1978), военврач в "В семнадцать мальчишеских лет" (On yeddi yaşlı oğlan, Руфат Шабанов, 1986), а также снялся в эпизодических ролях: "Ее большое сердце" (Onun böyük ürəyi, Аждар Ибрагимов, 1958), "Возвращение скрипки" (Skripkanın sərgüzəşti, Шамиль Махмудбеков, 1972), "Пора седлать коней" (Atları yəhərləyin, Абдул Махмудов, Гасанага Турабов, 1985).

"Я всю жизнь играл в эпизодах, но какие это были роли! Играл генералов. Фактура у меня генеральская. Запускают фильм про войну, так режиссеры уже знают, кто генерала будет играть, звонят, страничку с текстом на дом привозят. У меня там десять слов, но каких! Например, я стою у огромной карты, указкой вожу по ней, подчиненные мне командиры смотрят на меня во все глаза, каждое слово ловят! Вот было время, вот были фильмы!", - вспоминал Николай Бармин.

Генерал-губернатора царской армии он сыграл и в фильме "Пора седлать коней". Режиссер картины, лауреат Госпремии, народный артист Абдул Махмудов (Шейх Абдул Махмудбеков) также снимался с ним в фильме "Бухта радости". Они дружили еще с начала 70-х, когда Абдул Махмудов учился на Высших курсах режиссеров и сценаристов в Москве, обучался у Андрея Тарковского, Леонида Трауберга, Василия Шукшина и Георгия Данелия.

"В советские годы в азербайджанские фильмы привлекались лучшие артисты страны. Николай Бармин был очень привязан к нашему кинематографу, относился с большим уважением и любовью, в том числе к нашему народу, культуре и традициям. Во время учебы в Москве он также подружился с нашими режиссерами Алисаттаром Атакишиевым и Шамилем Махмудбековым. Всегда с большим удовольствием снимался в наших картинах. Кстати, роль в фильме Аждара Ибрагимова стала одной из первых в его творческой жизни. Николай Бармин был очень ответственным на съёмочной площадке, добродушным и благородной личностью в жизни. В те годы многие актеры, режиссеры и сценаристы собирались в Доме актера в Москве, где я познакомился и подружился с Николаем Барминым. И когда представилась возможность, и нужен был такой типаж русского генерала, то пригласил в его свой фильм. Помню, как в Москве вместе с ним, Василием Ливановым, Всеволодом Санаевым, Борисом Андреевым, Николаем Крючковым и другими устраивали застолья. Все они с большим симпатией относились ко мне как к азербайджанцу, и к нашему кино. Вообще, Дом актера – это была одна большая семья, где и когда бы актеры ни снимались, обязательно приходили сюда, что отметить премьеры, успехи, просто пообщаться по душам…", - поделился с Trend Life воспоминаниями Абдул Махмудов.

В жизни Николай Бармин был общительным, любознательным человеком. Увлекался футболом, шахматами, чтением, зимней рыбалкой. Супруга Николая Михайловича Евгения Ивановна (1927-2013) работала монтажёром на «Мосфильме». В 1961 году в их семье родилась дочь Вера, впоследствии ставшая редактором на радио. Скончался на 74-ом году, похоронен на Хованском кладбище в Москве.

(Автор: Вугар Иманов)